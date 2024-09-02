شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس لجنة المراجعة في «ريدان الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ: 29-02-1446 الموافق 02-09-2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية استقالة مازن خلف حسن الزاير، من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) بتاريخ 29-02-1446 الموافق 02-09-2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاستقال بسبب ظروف خاصة للعضو المستقيل.وأضافت أن الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ: 29-02-1446 الموافق 02-09-2024.