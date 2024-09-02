الاقتصاد

استقالة رئيس لجنة المراجعة في «ريدان الغذائية»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس لجنة المراجعة في «ريدان الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية استقالة مازن خلف حسن الزاير، من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) بتاريخ 29-02-1446 الموافق 02-09-2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاستقال بسبب ظروف خاصة للعضو المستقيل.
وأضافت أن الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ: 29-02-1446 الموافق 02-09-2024.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا