شكرا لقرائتكم خبر عن "بريدي" صندوق إلكتروني يقدم خدمات التراسل الإلكتروني المؤمن بين القطاع الحكومي والشركات والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

نظم البريد المصري ندوات تثقيفية عن خدمة "بريدي"- خدمة البريد المسجل الإلكتروني، بمشاركة المهندس محمود عبده بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري ورئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الأورومتوسطي وأدار الندوة الدكتور عماد قطارة المدير التنفيذي والمؤسس لأكاديمية بانكرز لاونج، في إطار مشاركة البريد المصري في مؤتمر "Seamless North Africa 2024".

وقد تناولت الندوة شرحًا وافيًا لخدمة "بريدي"، وكيف تُعد صندوقًا بريديًا إلكترونيًا مصممًا لتقديم خدمات التراسل الإلكتروني المؤمن بين القطاع الحكومي والشركات الخاصة والمواطنين من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائي وسهلة الاستخدام؛ وكيف توفر خدمة البريد الإلكتروني المسجل بريديًا خدمة مؤمنة وموثوقة للمواطنين من خلال تطبيق واحد لتسهيل الوصول إلى بياناتهم الشخصية السرية الموجودة في الخزنة الرقمية؛ والتي تسمح لجميع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية بالتواصل مع بعضها ومع المواطنين بشكل رقمي آمن ومشفر في جميع البيانات والمستندات والشهادات، بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية.

كما تناولت الندوة كيف تتمكن خدمة "بريدي" من توفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية.