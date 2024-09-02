شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر سجلت 250 ألف نسمة الأخيرة خلال 62 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الزيادة السكانية التي سجلتها الساعة السكانية منذ وصول عدد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة، والفترات الزمنية التي استغرقتها مصر لتسجيل 750 ألف نسمة جديدة التي تم تسجيلها أمس.

ورصدت بيانات الجهاز أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 106 ملايين بالداخل في يوم 20 أبريل الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 2 يوليو الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 62 يوما.

وتشير بيانات الجهاز إلى توزيع عدد السكان على محافظات الجمهورية، وحلت محافظة القاهرة في صدارة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، بعدد سكان بلغ 10.4 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.7 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 8 ملايين نسمة، ثم محافظة الدقهلية بعدد 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 802.3 ألف نسمة، بورسعيد 797.6 ألف نسمة، مطروح 569.5 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 410.3 ألف نسمة، الوادي الجديد 271 ألف نسمة، جنوب سيناء 117.1 ألف نسمة.