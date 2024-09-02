شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يغادر إلى ناميبيا للمشاركة بالقمة الإفريقية للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة مساء اليوم الاثنين متوجها إلى جمهورية ناميبيا للمشاركة فى أعمال القمة الافريقية العالمية للهيدروجين الأخضر، نيابًة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث تنعقد فعاليات قمة الهيدروجين الإفريقية العالمية خلال الفترة من 3-5 سبتمبر الجاري بويندهوك العاصمة الناميبية ، تحت عنوان "من الطموح إلى العمل وتعظيم الثورة الصناعية الخضراء في أفريقيا " وذلك بمشاركة رؤساء الدول والوكالات الحكومية وقادة الأعمال في الصناعة ومطوري المشاريع والمستثمرين وقادة الفكر والتقنيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم ، وكذلك أصحاب المصلحة الرئيسيون على نحو توجيه الاستثمارات والتمويل إلى مشاريع الطاقة الخضراء القابلة للتمويل وعرض المشاريع المصرية والاستثمارات فى مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وغيرها.

تشهد اجندة الاجتماعات بحث الدور الذي يمكن ان تقوم به الدول الافريقية في قطاع الهيدروجين العالمي وتعزيز التعاون والحوار من خلال السياسات وحشد الاستثمارات وسلسلة قيمة الهيدروجين الناشئة ، ومن المقرر ان يقوم الدكتور محمود عصمت بطرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل فى هذا المجال، وكذلك عقد العديد من اللقاءات مع وزراء ومسئولين معنيين بالهيدروجين الأخضر، خاصة وان القمة ستستضيف معرضًا عالميًا واسع النطاق للتكنولوجيا والابتكار، ومنصة للشركات الناشئة واقامة شراكات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.



