شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يتراجع 25 جنيهاً وعيار 21 يسجل 3410 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين بحوالي 25 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3410 جنيهاً للجرام بدون مصنعية بعد هبوط 10 جنيهات في التعاملات الصباحية .

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3903 جنيها.

عيار 21 يسجل 3410 جنيها.

عيار 18 يسجل 2927 جنيها.

الجنيه الذهب 27320 جنيها.



الذهب العالمي

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2490 دولار للأونصة قبل أن تعود إلى التداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2502 دولار للأونصة وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم.

ونجح الذهب أن يرتفع خلال تداولات شهر أغسطس بنسبة 2.3% ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وقد سجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 21% بدعم من توقعات الأسواق بتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية إلى جانب استمرار الدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن.

حتى الآن يتماسك الذهب فوق المستوى 2500 دولار للأونصة للجلسة السادسة على التوالي، مدعوما بتوقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء سلسلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 17-18 سبتمبر 2024.