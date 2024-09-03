شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج السولار والبوتاجاز.. كل ما تريد معرفته عن مشروع مجمع التفحيم بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والتى تهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد،وتتضمن تلك المشروعات مشروع مجمع التفحيم الجديد أحد المشروعات الجاري تنفيذها بشركة السويس لتصنيع البترول وتتضمن أهم المعلومات الخاصة بمشروع التفحيم بالسويس الآتى..



1-تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة .

2-إنتاج سولار مطابق للمواصفات العالمية 5-EURO .

3-- انتاج وقود النافثا والبوتاجاز.

4- وذلك في إطار مطابقة القوانين العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث وبتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للأفراد والمعدات.

5-تم إسناد المشروع إلى شركة إنبى وبتروجت .

6-وتم الاستعانة بالشركات العالمية أصحاب الرخصة لوحدة التفحيم المؤجل والمتضمنة وحدة لإنتاج البوتاجاز ووحدة معالجة السولار والكيروسين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت خلال شهر أغسطس الماضى عن نجاح شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول ضمن سلسلة نجاحها فى تنفيد المشروعات الكبرى، حيث استطاعت رفع برج يزن 330 طن ضمن نطاق أعمالها بمشروع تطوير وتحديث مشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول والذي يشتمل علي وحدة إنتاج البوتجاز لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت (منخفض القيمة) وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة حيث تتم أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ عن طريق إئتلاف بين شركتى إنبي وبتروجت ،وأيضا الانتهاء من تصنيع برج التقطير الفراغي العملاق بطول 60 متر وقطر 8 متر ووزن 500 طن ومفاعل إنتاج الكيروسين قطر 6 متر ووزن 530 طن، واللذان سيتم تركيبهما في مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد بالسويس داخل مصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول .

تتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.

3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.

6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.

10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.

12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب فى مجال البترول والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.