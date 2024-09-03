شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الدواء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الاعمال العام، العديد من الرسائل لتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة وذلك خلال زيارته مصانع شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية .. تعرف على أبرز الرسائل .

1 - تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتطبيق معايير التصنيع الجيد يأتي ضمن خطط الأعمال التنفيذية لتطوير وتحديث الشركات والنهوض بالأداء في مختلف القطاعات.

2 – عملية التطوير تأتى تماشيا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

3 - ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والتكاملية بين الشركات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

4 – أهمية التوسع في الصادرات، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنتاج وتوفر المستلزمات والخامات.

5 - الالتزام بالجودة والتطوير المستمر، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها.

6 - الحفاظ على الأصول وما يتم ضخه من استثمارات، وتدريب العاملين، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن.

7 – مواصلة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP".