شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا للسكان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و750 ألف نسمة، ينشر الخليج 365 قائمة أعلى وأقل المحافظات تسجيلا لعدد السكان على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة

-جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد 9.7 مليون نسمة.

-حلت محافظة الشرقية في المركز الثالث وسجلت 8 ملايين نسمة.

-وفي المركز الرابع جاءت محافظة الدقهلية وسجلت 7.1 مليون نسمة.

وفي المقابل جاءت قائمة أقل المحافظات تسجيلا للسكان وفقا لما يلي :

محافظة جنوب سيناء وسجلت 117.1 ألف نسمة.

محافظة الوادي الجديد وسجلت 271 ألف نسمة

محافظة البحر الأحمر وسجلت 410.3 ألف نسمة.

محافظة شمال سيناء وسجلت 450.5 ألف نسمة.

محافطة مطروح وسجلت 569.5 ألف نسمة.



وسجب عدد سكان مصر بالداخل 106 ملايين و750 ألف نسمة اليوم الاثنين بزيادة بلغت 750 ألف نسمة خلال 206 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 106 ملايين بالداخل في يوم 20 أبريل الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 2 يوليو الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 62 يوما.