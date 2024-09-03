شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تحديات تواجه صناعة الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" أنه بشكل عام تواجه صناعة الطاقة المتجددة حالياً تحديات كبيرة تضمنت الآتى..



1- ارتفاع تكاليف التمويل.

2-قضايا سلسلة التوريد الاختناقات التي تواجه بعض التقنيات وزيادة المعروض في السوق في تقنيات أخرى وغيرها من الحواجز تؤثر على نطاق واسع على الصناعة.

3-وقد واجه قطاع طاقة الرياح، على وجه الخصوص، انتكاسات بسبب استمرار المزادات في التركيز بشكل ضيق للغاية على خفض الأسعار، وبالتالي إضاعة الفرص لتحصين سلاسل التوريد، وزيادة المرونة في مواجهة تقلبات الأسعار، وخفض تكاليف توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

4- ويتجلى هذا الأمر بشكل أكثر وضوحاً في قطاع طاقة الرياح البحرية، الذي لم يحقق بعد القدرة التنافسية الكاملة مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ولا يزال يعتمد على الدعم الحكومي لتطوير سلاسل توريد إقليمية قوية وتنافسية.

وذكر التقرير، أنه يجب على صانعي السياسات معالجة هذه التحديات الجديدة بشكل مباشر، بما يساهم في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة المركبة ثلاث مرات بحلول عام 2030.