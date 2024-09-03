شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50%.. تعرف على 7 التزامات لشركات المحمول لتقديم الخدمات لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم، وذلك لسرعة دمجهم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، وجاءت أبرز هذه القواعد:

1- التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة.

2- التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوي الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة.

3- تخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوي الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.

4- تهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية.

5- تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التي تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوي الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.

6- الحصول على خط محمول بخصم بنسبة 50%.

7- إتاحة شروط وأحكام التعاقد بصيغة تمكن ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من الاطلاع عليها.