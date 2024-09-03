شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطوير كورنيش وهضبة المقطم بشراكة عالمية بتكلفة 32 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم من المشروعات العملاقة التى توليها شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أولوية أولى لا سيما فى ظل ما شهدته المنطقة من أعمال تطوير غير مسبوقة وبنية أساسية ضخمة، نفذتها الدولة لربط المقطم بكافة المناطق المجاورة، حيث يتم مشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم على مساحة نحو 2 مليون متر، مما يساهم فى نقل القاهرة نقلة كبيرة، ولا سيما فى ظل الغطاء الشجرى الكثيف المصاحب للمشروع، مع عملية التخطيط الواسعة للمحاور فى المنطقة والتى نفذتها الدولة؛ لربط المنطقة بسهولة ويسر بكل المناطق المحيطة، عبر محاور طه حسين وصلاح حسب الله وياسر رزق.

وتواصل شركة النصر للإسكان والتعمير برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، أعمال التطوير بشراكة سعودية وعالمية من مكاتب استشارية دولية، حيث ينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

وفى تصريحاته سابقة كشف المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة، انه تم تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، من خلال مكتب عالمى يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين فى العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع.

أضاف أن مشروع تطوير المقطم يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم، ويأتى فى إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة حوالى 2 مليون متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالى 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

يشار أن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام شدد على أهمية تنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المخططة لها، مع الاستغلال الأمثل للأصول بكافة الشركات القابضة والتابعة، بما يساهم فى تعزيز موارد الشركات.