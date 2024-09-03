شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع عقدين بقيمة 86.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وقعت عقدا مع شركة إنشاءات الآفاق المتقدمة للمقاولات (AHC) لأعمال البناء مع المواد وجميع الموارد المطلوبة لمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في أبحر، جدة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، من المتوقع أن يتضمن هذا المركز 22 عيادة و2 وحدة جراحة يومية.
وسيقدم مجموعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية التخصصية، والخدمات التشخيصية.
ويتضمن العقد جميع أعمال البناء مع المواد وجميع الموارد المطلوبة باستثناء المعدات الطبية/الأثاث الطبي لمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي، أبحر، جدة.
وتبلغ قيمة العقد 67.5 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق مدة البناء 18 شهرا
ومن المتوقع أن يؤثر المشروع على سيولة المجموعة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عند بدء تشغيله كمركز طبي في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥.
وكانت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها في إنشاء مركز طبي جديد بمساحة مبنية إجمالية تقارب 8,600 متر مربع، مبني على أرض تبلغ مساحتها حوالي 3,600 متر مربع تملكها المجموعة.
ومن ناحية أخرى أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقيع شركة إنشاءات الآفاق المتقدمة للمقاولات (التي تمتلكها DSFH بنسبة 100%) عقداً مع شركة أساس العمار للمقاولات لأعمال التثبيت ورفع المياه والحفر لمستشفى الدكتور سليمان فقيه مسار مكة.
وكانت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إنشاء مستشفى جديد، يقع استراتيجياً مقابل محطة قطار الحرمين في مشروع ""مسار مكة"".
ومن المتوقع أن يتضمن المستشفى على الأقل 200 سرير مع إجمالي مساحة مبنية تقارب 136,000 متر مربع، على أرض مستأجرة تبلغ مساحتها حوالي 9,700 متر مربع.
وسيقدم المستشفى مجموعة من الخدمات الطبية من خلال 70 عيادة و7 غرف عمليات و36 وحدة عناية مركزة.
ويتضمن العقد أعمال الدعم، وتجفيف المياه، والحفر لمستشفى الدكتور سليمان فقيه مسار مكة.
وتبلغ قيمة العقد 18.7 مليون ريال ومن المتوقع أن تكون مدة الأعمال تسعة أشهر.
ومن المتوقع أن يؤثر المشروع على سيولة المجموعة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عند بدء تشغيله كمستشفى في النصف الثاني من عام ٢٠٢٧.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، من المتوقع أن يتضمن هذا المركز 22 عيادة و2 وحدة جراحة يومية.
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ويتضمن العقد جميع أعمال البناء مع المواد وجميع الموارد المطلوبة باستثناء المعدات الطبية/الأثاث الطبي لمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي، أبحر، جدة.
وتبلغ قيمة العقد 67.5 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق مدة البناء 18 شهرا
ومن المتوقع أن يؤثر المشروع على سيولة المجموعة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عند بدء تشغيله كمركز طبي في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥.
وكانت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها في إنشاء مركز طبي جديد بمساحة مبنية إجمالية تقارب 8,600 متر مربع، مبني على أرض تبلغ مساحتها حوالي 3,600 متر مربع تملكها المجموعة.
ومن ناحية أخرى أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقيع شركة إنشاءات الآفاق المتقدمة للمقاولات (التي تمتلكها DSFH بنسبة 100%) عقداً مع شركة أساس العمار للمقاولات لأعمال التثبيت ورفع المياه والحفر لمستشفى الدكتور سليمان فقيه مسار مكة.
وكانت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إنشاء مستشفى جديد، يقع استراتيجياً مقابل محطة قطار الحرمين في مشروع ""مسار مكة"".
ومن المتوقع أن يتضمن المستشفى على الأقل 200 سرير مع إجمالي مساحة مبنية تقارب 136,000 متر مربع، على أرض مستأجرة تبلغ مساحتها حوالي 9,700 متر مربع.
وسيقدم المستشفى مجموعة من الخدمات الطبية من خلال 70 عيادة و7 غرف عمليات و36 وحدة عناية مركزة.
ويتضمن العقد أعمال الدعم، وتجفيف المياه، والحفر لمستشفى الدكتور سليمان فقيه مسار مكة.
وتبلغ قيمة العقد 18.7 مليون ريال ومن المتوقع أن تكون مدة الأعمال تسعة أشهر.
ومن المتوقع أن يؤثر المشروع على سيولة المجموعة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عند بدء تشغيله كمستشفى في النصف الثاني من عام ٢٠٢٧.