شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء وارتفاع البيض والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 بعد هبوط أمس بحوالى 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو 67 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 75 إلى 85 جنيها وفق كل محافظة.

يشار إلى أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت استقرار منذ بداية الأسبوع الماضى وبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلى 70 جنيها ثم انخفضت ا لتعود إلى الهبوط عند 67 جنيها.

وسجل سعر البيض فى الأسواق ارتفاعا عند 164 جنيهاً للبيض الأبيض و160 جنيها للبيض البلدى و166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلى 190 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ فى حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجارى مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.