شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تستقر عند أدنى مستوى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بعد هبوط أمس بحوالي 35 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3410 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ قرابة 4 أسابيع تقريباً.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3903 جنيها. عيار 21 يسجل 3410 جنيها. عيار 18 يسجل 2927 جنيها. الجنيه الذهب 27320 جنيها.

الذهب العالمي يتراجع دون 2500 دولار

ونجح الذهب أن يرتفع خلال تداولات شهر أغسطس بنسبة 2.3% ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وقد سجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 21% بدعم من توقعات الأسواق بتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية إلى جانب استمرار الدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن.



فشل الذهب في أن يتماسك فوق المستوى 2500 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء ، بعد أن تماسك لـ 6 جلسات متتالية أمس مدعوما بتوقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء سلسلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 17-18 سبتمبر 2024.