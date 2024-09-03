شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توفير فرق دعم فنى ميدانى للممولين للإنضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا لتوجيهات معالي وزير المالية بالتيسير علي الممولين وتوفير كافة وسائل الدعم لهم، لتسهيل إنضمامهم للمنظومات الالكترونية المختلفة، ومنها منظومة الإيصال الإلكتروني، تم توفير فرق دعم فني ميداني وذلك بالتعاون مع شركة ايفينانس بخمس مناطق رئيسية وهى " مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني بمبني الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر، ومركز الدعم بعمارات العبور بصلاح سالم ، ومأمورية الشركات المساهمة القاهرة بمبني حسين حجازي، ومأمورية شركات الإستثمار بالقاهرة بشارع ٢٦ يوليو" وكل هذه المراكز بغرض تقديم الدعم الكامل للممولين للإنضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه بالإضافة لمراكز الدعم الخمسة، فتم أيضا توفير فرق الدعم الفني بمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع فرق الدعم الفنى الميدانى لشركة ايفينانس بجميع المراكز والمأموريات المدمجة بالمناطق التالية «منطقة القاهرة ثان، ومنطقة القاهرة ثالث، ومنطقة القاهرة رابع، ومنطقة القليوبية، والمراكز الضريبية المدمجة"، والتي تقوم بتقديم الدعم الفني للممولين وتوجيههم لتيسير خطوات الانضمام للمنظومة.

ولفتت رئيس مصلحة لضرائب المصرية إلى أن الدعم الفني يتم تقديمه بدءا من التسجيل على المنظومة وصولا لتدريب الممولين على عملية إصدار الإيصالات، وتقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى، وشرح عملية التكويد للممول، وتفعيل خاصية إصدار إيصالات B2C Tag بواسطة رقم تسجيل الشركة، وأيضا توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتي إتمام عملية التكامل.