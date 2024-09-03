شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 77.52 دولار لبرنت و74.04 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض خسائرها في أواخر الأسبوع الماضي مع استمرار توقف صادرات النفط الليبية وانحسار المخاوف من زيادة إنتاج "أوبك بلس" اعتبارًا من أكتوبر القادم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا أو 0.7% إلى 74.04 دولار وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا أو 0.8% لتصل عند التسوية إلى 77.52 دولار للبرميل، وفي جلسة يوم الجمعة، خسر برنت 1.4% وغرب تكساس الوسيط 3.1% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في "أوبك+" إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، ضمن خطة للبدء في الإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا مع الاستمرار في إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

وتكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين إذ بددت المخاوف المتعلقة بالطلب في الصين والولايات المتحدة تأثير اضطراب الإنتاج في ليبيا ومخاطر الإمدادات المرتبطة بالشرق الأوسط.



