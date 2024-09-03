شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والصلب فى الأسواق اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:28 ص

ننشر أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 والتى سجلت ثباتًا ملحوظًا لجميع الشركات العاملة فى السوق المصرى. مصانع الحديد في مصر أعلنت أسعارها لهذا الشهر لتداول منتجاتها تسليم أرض المصنع خلال شهر سبتمبر الجاري عند نفس مستويات شهر أغسطس 2024. ونرصد فى السطور التالية أسعار حديد التسليح لأغلب الشركات المنتجة فى السوق المصرى: ونرصد فى السطور التالية أسعار حديد التسليح لأغلب الشركات المنتجة فى السوق المصرى: حديد عز 40700 جنيهًا للطن. حديد بيشاي 40700 جنبه. حديد المراكبى 38500 جنيه. الجيوشي للصلب 38500 جنيه. حديد العشرى 37000 جنيه. حديد عياد 36500 جنيه. العربية للصلب 36500 جنيه. حديد عنتر 36400 جنيه.

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