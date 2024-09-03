شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما»: نظام فنتك 24 يحقق التوازن بين المرونة والحياة التمويلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال محافظ البنك المركزي أيمن السياري: إن نظام فنتك 24 يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة وبين الحياة التمويلية ونموها الصحي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك".
وأضاف السياري، أن البنك المركزي السعودي، طور نظام فنتك لإتاحة فرص أكثر للمستخدمين بتحقيق دخل، عبر تطوير وإيجاد حلول أكثر.
وانطلقت اليوم النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويأتي انطلاق المؤتمر في إطار مساعي السعودية، لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية.
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "24 فنتك" مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا.
ويقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم.
ويسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمرا.
ويستضيف "24 فنتك" مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، فيما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك".
وأضاف السياري، أن البنك المركزي السعودي، طور نظام فنتك لإتاحة فرص أكثر للمستخدمين بتحقيق دخل، عبر تطوير وإيجاد حلول أكثر.
وانطلقت اليوم النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويأتي انطلاق المؤتمر في إطار مساعي السعودية، لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية.
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "24 فنتك" مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا.
ويقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم.
ويسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمرا.
ويستضيف "24 فنتك" مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، فيما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.