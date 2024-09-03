وزير الإسكان يجتمع بجهاز "العبور الجديدة" لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية.. وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة

حجم الاستثمارات بالمدينة حتى الآن تخطى 32 مليار جنيه.. والخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى نحو 3 مليارات جنيه

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولى الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

ووجه وزير الإسكان بتوفير وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالمدينة، لتلبية حجم الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية، وسرعة طرح المنشآت الخدمية التى تم الانتهاء من تنفيذها للتشغيل وتوفير مختلف الخدمات للسكان، كما وجه الوزير بتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة لضمان استدامة التنمية، وتحصيل جميع المستحقات المالية للجهاز وخاصة المتأخرات، وكذا تعظيم العوائد من منظومة الإعلانات بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن حجم الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة منذ نشأتها وحتى الآن، تخطى 32 مليار جنيه بمختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2025/2024، نحو 3 مليارات جنيه، موضحاً أن مدينة العبور الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتتمتع بموقع متميز على شبكة الطرق الإقليمية مما يسهل ربط أحياء المدينة بالقاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى من الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، وموقف تنفيذ وتشغيل المنشآت الخدمية المختلفة، وكذا موقف تنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الاتصالات - غيرها) وأعمال الطرق، وغيرها من المشروعات التنموية بالمدينة.