شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تحظر استفادة شرك الأقصر للأوراق المالية من نظم التداول والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم (74) لسنة 2024 بحظر استفادة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي لحين استيفاء الشركة لكافة المتطلبات الواردة بقرار لجنة العضوية رقم (74) لسنة 2024.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو 2024، وبلغت 233 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 55.9 مليار جنيه، مقارنة بـ264 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 62.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 11.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 10%.

ووزعت الموافقات بين 230 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2024 مقابل 260 موافقة بقيمة 54.7 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، 2.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 3 موافقات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2023 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، و64.4% بقيمة التأسيس.