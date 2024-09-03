شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نشوى جابر نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة للشئون الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة نشوى جابر، نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية لمدة عام، وذلك خلفاً للدكتور ميسرة عبد الله والذي كان يشغل المنصب.

جاء هذا القرار في إطار الحرص على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة من أبناء وزارة السياحة والآثار وتعيينهم في الوظائف القيادية، سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز بالوزارة لأقصى وأفضل درجاتها.

يذكر أن الدكتورة نشوى جابر حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة وارسو ببولندا وماجيستير إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الفرنسية إسلسكا ودرجة الزمالة من أكاديمية ناصر للعلوم الاستراتيجية العليا، كما تدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت عضو المكتب الفني ثم مدير مكتب الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثم المشرف على وحدة التوثيق الأثري وتدقيق البيانات الأثرية والمشرف على إدارة العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، ثم المشرف على اللجان الدائمة وشئون البعثات بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير.

وقد ساهمت الدكتورة نشوى جابر في العديد من المشروعات والأعمال التي لعبت دوراً هاماً في تقدم العمل بقطاع الآثار بالوزارة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من اللجان والمهام المتعلقة بالآثار المصرية، والعمل كعضو باللجنة الدائمة للآثار المصرية، واللجنة العلمية لاختيار القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ولجنة تقييم البعثات المصرية والأجنبية.

