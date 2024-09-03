شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط أمس بحوالي 35 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3410 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ قرابة 4 أسابيع تقريباً مع استمرار تذبذب السعر العالمي للذهب حول 2500 دولار للأوقية.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3903 جنيها. عيار 21 يسجل 3410 جنيها. عيار 18 يسجل 2927 جنيها. الجنيه الذهب 27320 جنيها.بيانات أمريكية تؤثر على الذهب

أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي ان التضخم ارتفع وفق التوقعات في شهر يوليو، الأمر الذي قلص من توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض حاد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري.

التوقعات الحالية في الأسواق تضع احتمال بنسبة 70% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال آخر بنسبة 30% أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي ظل عدم الوضوح الحالي استقر سعر الذهب للجلسة السابعة على التوالي في التداول بشكل عرضي محاولات الحفاظ على تداولاته فوق المستوى المحوري 2500 دولار للأونصة، على أمل الحصول على دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتجميع الزخم الكافي لاختراق قمته التاريخية الأخيرة عند 2531 دولار للأونصة.

بيانات الوظائف التي تصدر هذا الأسبوع وأهمها تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة سيعمل على التأثير على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، كونه أخر بيانات الوظائف الهامة التي تصدر قبل اجتماع الفيدرالي.

في حال ارتفعت الوظائف الجديدة في شهر أغسطس وتراجع معدل البطالة، قد نرى توقعات الأسواق بخفض الفائدة 50 نقطة أساس دفعه واحدة تتراجع بشكل كبير وهو ما قد يؤثر بالسلب على أداء الذهب.