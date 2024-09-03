شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: الانتهاء من تطوير وحدة المعالجة المركزية بحقول دسوق أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الجولات الميدانية والتواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج، أجرى المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إيجاس، يرافقه وكيلا وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والاستكشاف والاتفاقيات الدكتور سمير رسلان وسامح صبرى نائب الرئيس والمدير الإقليمى لشركة فنترسال ديا، زيارة ميدانية فى مشروع تنمية حقل شمال غرب سيدى غازى بمنطقة دلتا النيل البرية والذى تم إكماله من خلال الشركة المشتركة دسوق للبترول، دسوكو، والتى انتهت من تطوير وحدة المعالجة المركزية بنجاح فى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وخلال الزيارة أكد رئيس إيجاس أن شركة دسوق للبترول تعد نموذجاً متميزاً للشركات المشتركة وأن انتاج الحقل سيساهم فى زيادة معدلات إنتاج الغاز والمتكثفات، فيما أشار سامح صبرى إلى أن فنترسال ديا تستهدف العمل على زيادة الانتاج ضمن الجهود البترولية لزيادة الإنتاج وتحقيق مستقبل طاقة آمن ومستدام لمصر.



جدير بالذكر أن شركة دسوكو بدأت فى تنفيذ مشروع تطوير وحدة المعالجة المركزية بالتعاون مع شركتى إنبى وبتروجت منذ شهر ديسمبر 2022 باستثمارات تبلغ حوالى 35 مليون دولار بالتزام تام بمبادئ خفض الانبعاثات لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لكميات الغاز والمتكثفات.



حضر الزيارة الميدانية، المهندس محمد رشدى نائب إيجاس للانتاج والدكتور عبد الحميد الجويلى نائب الاتفاقيات والاستكشاف وعمرو جمال نائب الرقابة على الشركات المشتركة إيجاس والمهندس على صالح مدير العمليات بشركة دسوق للبترول وأولاف ريتز مدير عام الشركة.

وشهدت الزيارة تأكيداً على الاستمرار فى الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية والإنتاج مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمراجعة الدورية للخطط والاستعدادات والجاهزية للتطبيق واستدامة التشغيل الآمن.



