شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بـ"الإسكان" وتحديد مسئولياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتشكيل الوحدة الرئيسية لإدارة لأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها، وتحديد مسئولياتها، تحت إشرافه، وبرئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وعضوية ممثلي الجهات ذات الصلة بالوزارة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن قرار تشكيل الوحدة الرئيسية للأزمات والكوارث الطبيعية بالوزارة، يأتي بهدف التطوير في منظومة العمل بوزارة الإسكان في أوقات الأزمات، وسرعة الاستجابة، وتقديم الحلول المناسبة للخروج من الأزمات في حال حدوثها.

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن تختص الوحدة الرئيسية للأزمات والكوارث الطبيعية، بعدة مهام ومسئوليات، منها: تجميع خطط إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر الخاصة بالوزارة وكافة الجهات التابعة لها، ومتابعة التحديثات على هذه الخطط، والمشاركة في إعداد منظومة إلكترونية لإدارة الأزمات والكوارث تستخدم في الربط بين الغرفة الرئيسية بمقر الوزارة والغرف الفرعية بالجهات التابعة بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى سرعة الاستجابة لإدارة الأزمة.

كما نص القرار على أن تتولى الوحدة الرئيسية للأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان، التنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء المشَّكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وموافاتها بخطط الوزارة وكافة جهاتها التابعة سنوياً، وكذا موافاة اللجنة بأية بيانات أو معلومات يتم طلبها من الوزارة أو أى من الجهات التابعة، وكذا المشاركة في دراسة المشكلات والقضايا التي تواجه الوزارة للتصدى للأزمات والكوارث، ووضع خطط التحسين واقتراح الآليات المناسبة للعلاج.

كما تتولى الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان، التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث طبقاً لمتطلبات وسياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات بالوزارة، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً لتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للحد من الأزمات والكوارث بالوزارة، والمشاركة في تنمية ورفع الوعى في التعامل مع الأزمات والكوارث بالوزارة، وكذا المشاركة في إعداد الخطط والسياسات للاستجابة الفورية والفعَّالة للحد من المخاطر وإعداد خطط إتمام التعافي من الأزمة، والإشراف على العمليات والإجراءات الرئيسية التي تتم في غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بمقر الوزارة، وتوزيع المسئوليات والأدوار اللازمة على الغرف الفرعية للجهات التابعة للوزارة.

كما تتولى الوحدة إعداد البرامج التدريبية للعاملين بوحدات إدارة الأزمات والكوارث بالجهات التابعة.