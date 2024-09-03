شكرا لقرائتكم خبر عن 77.63 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 3-9-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الثلاثاء ، بعد تعرض ناقلتي نفط للهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن لكن لم تلحق بهما أضراراً كبيرة فضلا عن انقطاع النفط الليبي وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتأثيره على الطلب على النفط .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.63دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي74.08دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.75دولار للبرميل.



