وزير الإسكان يتفقد سير العمل بوحدات "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بسرعة إنجاز الوحدات والالتزام بالجداول الزمنية.. وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً لتسليم الوحدات لحاجزيها

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، وأعمال ترفيق الأراضي المضافة، وكذا عدد من مشروعات المرافق بالمدينة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم وجارٍ تنفيذ أكثر من 88 ألف وحدة بمدينة العبور الجديدة، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطبيها، واطمأن على موقف ريط العمارات السكنية بشبكات المرافق، وموقف تنفيذ وتشغيل المنشآت الخدمية، موجهاً بسرعة إنجاز تنفيذ الوحدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً، لتسليم الوحدات لحاجزيها.

كما تفقد الوزير، خزان تكديس المياه بطاقة 10 آلاف م3 والذى تم الانتهاء من تنفيذه، لتغذية الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وغيرها من المشروعات السكنية، وكذا تفقد موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة العبور الجديدة، وتفقد محاور الطرق الرئيسية بالمدينة التى تم ويجرى تنفيذها، موجهاً بتعميم اللافتات واللوحات الإرشادية، وإزالة المخلفات على جانبى الطرق، والاهتمام بأعمال النظافة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال الطرق "فرمة" والمرافق بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وتابع موقف دراسة ملفات تقنين تلك الأراضي، والجداول الزمنية المحددة لتسليم قطع الأراضى للمواطنين، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال لتسليم الأراضى لمستحقيها، وتعظيم الاستفادة من الحصة العينية للهيئة بتلك المناطق.

