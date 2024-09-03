شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى مصر يتراجع دون 3400 جنيه للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بحوالي 15جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3395 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ قرابة شهر بسبب هبوط السعر العالمي للذهب دون 2500 دولار للأوقية.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3880 جنيها. عيار 21 يسجل 3395 جنيها. عيار 18 يسجل 2910 جنيهات. الجنيه الذهب 27160 جنيها.توقعات الذهب العالمي

التوقعات الحالية في الأسواق تضع احتمال بنسبة 70% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال آخر بنسبة 30% أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي ظل عدم الوضوح الحالي استقر سعر الذهب للجلسة السابعة على التوالي في التداول بشكل عرضي محاولات الحفاظ على تداولاته فوق المستوى المحوري 2500 دولار للأونصة، على أمل الحصول على دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتجميع الزخم الكافي لاختراق قمته التاريخية الأخيرة عند 2531 دولار للأونصة.

بيانات الوظائف التي تصدر هذا الأسبوع وأهمها تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة سيعمل على التأثير على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، كونه أخر بيانات الوظائف الهامة التي تصدر قبل اجتماع الفيدرالي.

في حال ارتفعت الوظائف الجديدة في شهر أغسطس وتراجع معدل البطالة، قد نرى توقعات الأسواق بخفض الفائدة 50 نقطة أساس دفعه واحدة تتراجع بشكل كبير وهو ما قد يؤثر بالسلب على أداء الذهب.



