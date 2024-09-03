إى جى بنك يعلن التعاون مع برنامج أعمال مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إي جي بنك بالتعاون مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI عن إطلاق مسرعة الأعمال "مينت" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك )

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتوسيع نطاق شراكاته وبناء قاعدة عملاء جديدة، وتعزيز دوره الريادي في تطوير القطاع المالي في مصر.

تتيح مسرعة أعمال "مينت" للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية فرصة فريدة للنمو والتوسع، حيث توفر لهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً وبيئة محفزة للابتكار. كما تساهم في بناء شراكات قوية بين هذه الشركات و إي جي بنك مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

تهدف هذه المنظومة الجديدة إلى دعم الشمول المالي في مصر من خلال دمج فئات جديدة من العملاء في النظام المالي، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية للشركات الناشئة، مما يضمن استدامتها ونموها على المدى الطويل.

ومن أبرز مزايا مسرعة أعمال "مينت" للتكنولوجيا المالية: دعم الشركات الناشئة من خلال توفير التمويل والتدريب والاستشارات اللازمة.

وكذلك بناء الشراكات من خلال ربط الشركات الناشئة ب إي جي بنك وشركاء آخرين في القطاع.

وايضاً تعزيز الابتكار من خلال تشجيع تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

وفي الأساس تستهدف المسرعة التأثير في دفع عملية الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.

وقد أكدت السيدة/ السيدة نيللي محمود، رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في إي جي بنك:

"نحن فخورون بإطلاق مسرعة "مينت" للتكنولوجيا المالية والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء نظام مالي أكثر شمولية وابتكاراً. نؤمن بأن الشراكة بين البنوك والشركات الناشئة هي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول والدمج المالي في مصر."