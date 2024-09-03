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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - - ‎حققنا ٨٠٪ من استراتيجية سوق العمل لإصلاح سوق العمل. ‎‫- تعديلات نظام العمل تهدف لمواكبة التسارع الحاصل في سوق العمل. - ‎حققنا ٨٠٪ من استراتيجية سوق العمل لإصلاح سوق العمل. ‎‫- تعديلات نظام العمل تهدف لمواكبة التسارع الحاصل في سوق العمل. الثلاثاء - 03 سبتمبر 2024 Tue - 03 Sep 2024 مكة - مكة المكرمة

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل في ديوانية كتاب الرأي: لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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