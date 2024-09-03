شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الثلاثاء.. والتداولات تتجاوز 8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.127 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 31018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 38016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10316 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3002 نقطة.