شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء الوحدات السكنية بأعلى معايير الجودة وتسليمها لمستحقيها

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، والمرحلة الثانية بمحطة المياه، وأعمال ترفيق وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذى يضم (2130 وحدة سكنية - 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية - 90 عمارة)، وكذا (1632 وحدة سكنية - 68 عمارة) يجرى تنفيذها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، موجهاً بالإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء الوحدات السكنية بأعلى معايير الجودة وتسليمها لمستحقيها.

وتفقد الوزير موقف تنفيذ المرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة 600 ألف م3 يومياً، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 1.2 مليون م3 يومياً، حيث تغذى المحطة، المناطق التالية، (المناطق السكنية والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان - مدينتى - مدينة الشروق - مدينة الجلود - منطقة المطورين الجنوبية - رافع (٥) مدينة بدر - العاصمة الإدارية الجديدة)، موجهاً بسرعة إنجاز المرحلة الثانية ودخولها الخدمة.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، بالمنطقة الصناعية القائمة بمدينة العاشر من رمضان، لتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق، وأعمال إحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، موجهاً بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء الأعمال بالمنطقة، كما تفقد موقف تنفيذ أعمال ترفيق أراض صناعية بأنشطة مختلفة جنوب وغرب المدينة.

وتفقد الوزير أيضاً، شارع الشباب بمدينة العبور، ويرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، حيث وجه بسرعة تطوير البفرزون بشارع الشباب بجهة المنطقة الصناعية (ب&ج) بطول كيلو ونصف لاستغلالها في إنشاء معارض ومنافذ بيع من المنشآت صديقة البيئة وسهلة الفك والتركيب مع ضرورة توحيد الشكل، للحفاظ على المظهر الحضاري.