شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على 3 عمليات استحواذ منها أدنوك للأسمدة وسيمنز هيلثكير والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية، وذلك في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.

وشملت الموافقات استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي، واستحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان، إلى جانب استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا.



قرار جهاز حماية المنافسة

وشهد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، بعض التعديلات ترتب عليها إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما دخلت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ أوائل يونيو الماضى.