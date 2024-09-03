شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: الخدمات الإلكترونية بالهيئة ستعود خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنها اتخذت اجراءات عاجلة وفورية لحل المشكلات التقنية التي أعاقت تقديم خدمات تأسيس الشركات بالشكل المعتاد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذكرت الهيئة عبر صفحاتها الرسمية أنه من المقرر أن تعود الخدمات الإلكترونية للهيئة والجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين للعمل بكامل كفاءتها خلال الأيام المقبلة.

وواجهت مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة الماضية بعض المشكلات التقنية التي أعاقت تقديم خدمات تأسيس الشركات بالشكل المعتاد.

وتتقدم الهيئة بالاعتذار للمستثمرين ووكلائهم، كما تعهدت الهيئة بمواصلة جهود التحول الرقمي وطرح خدمات إلكترونية جديدة للتيسير على المستثمرين والمساهمة في مسيرة نمو وتنمية الاقتصاد المصري.