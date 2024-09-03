شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة السادسة من "مُعدتك شركتك" إحدى مبادرات "ابدأ الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تم تخريج الدفعة السادسة من مبادرة "مُعدّتك شركتك" والتي استهدفت توفير التدريب الفنى التخصصي والتدريب التثقيفي التوعوي لعدد 25 متدربًا من الفئات المستهدفة من الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات مصر، وذلك بالتعاون شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وانقسم التدريب إلى 18 متدربًا على صيانة وإصلاح اللوادر والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 7 متدربين على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم عدد من مدربي مركز التدريب وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة.















