شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للغاز ناتجاس بقيمة 4.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية للغاز (ناتجاس)، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 50.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار جنيه، وصفقة على الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء-كهرباء بحجم تداول 50 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصفقة على شركة التيسير الدولية للمطاحن بحجم تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 13 مليون سهم بقيمة أكثر 6.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 86 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.127 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.44%، والعرب على 4.21%، واستحوذت المؤسسات على 56.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 226.1 مليون جنيه، 3.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 741.1 ألف جنيه، 3.3 مليار جنيه، 201.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 31018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 38016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10316 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3002 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7328 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.