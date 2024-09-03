شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء السياحة والمنسوجات والسيارات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، ونما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%.

وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.127 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 8.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.44%، والعرب على 4.21%، واستحوذت المؤسسات على 56.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 226.1 مليون جنيه، 3.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 741.1 ألف جنيه، 3.3 مليار جنيه، 201.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 31018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 38016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10316 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3002 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7328 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.