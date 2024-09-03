شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد المصري" ينظم ندوات تثقيفية عن التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والان مع تفاصيل الخبر

خلال مشاركة البريد المصري في مؤتمر "Seamless North Africa 2024" نظم ندوات تثقيفية عن التجارة الإلكترونية ومستقبل الخدمات اللوجستية في ظل النمو المتسارع لهذه الصناعة عالميًا، بمشاركة حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، وأحمد فائز الرئيس التنفيذي لشركة البريد للتوزيع، وسامر غرايبة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايلز، وأدار الندوة خالد السيد استشاري تطوير أعمال للشركات الناشئة.

وتناولت الندوة مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر وكيف تشهد الخدمات اللوجستية تحولاً كبيرًا بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكيف أصبح من الممكن تتبع الشحنات بكل دقة؛ الأمر الذي ساهم في تحسين الإدارة اللوجستية وتسريع عمليات التسليم، بما ساهم في زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتحسين تجربة العملاء.

كما تناولت الندوة الحديث عن سوق التجارة الإلكترونية وكيف حولت التجارة الإلكترونية الفكر الاقتصادي كونها إحدى الوسائل الداعمة للاقتصادية بشكل كبير وتحقق معدلات نمو كبيرة وكيف يمثل قطاع التجارة الإلكترونية فرصة كبيرة لنجاح وازدهار أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي.

كما تناولت الندوة سبل حماية بيانات العملاء في ظل التطور التكنولوجي وتدخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء وكيف يتبنى البريد المصري إستراتيجية تعتمد على التطوير والتحديث والتحسين المستمر في هذا المجال لضمان حماية بيانات العملاء، كما تم مناقشة أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكيف قام البريد المصري بتنفيذ هذه الشراكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.