شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية: نسعى لتركيب مصيدة قلب المفاعل الثالث خلال أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة بالتعاون مع الشريك الروسى تسعى لتركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثالث خلال الشهر المقبل بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة المقبل.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصيدة قلب المفاعل تٌعَد أحد العناصر الأساسية فى نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية،

والتى تعكس أعلى معدلات الأمان النووى لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة، وهى أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهى عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

وأشار الوكيل، أنه مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحرى التخصصى بموقع المحطة النووية بالضبعة وصلت فى يوليو الماضى بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويرى الوكيل أن من بين أهم الأهداف الرئيسية لمحطة الضبعة النووية هو خفض تكلفة إنتاج الكهرباء فى مصر ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 لتنويع مصادر الطاقة وخفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، حيث أنه من المخطط أن يتم التشغيل التجارى لاول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء فى 2028 بقدرة 1200 ميجا وات.