شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات سنغافورية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.