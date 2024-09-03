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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات سنغافورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع رؤساء عدة وكالات ومؤسسات سنغافورية؛ لبحث تعزيز التعاون والاستفادة من خبراتها في خلق نمو اقتصادي مستدام، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا التصنيع المتقدم.
وحضر الاجتماعات؛ مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ماجد العرقوب.
والتقى أيضا رئيس قسم الثروة الصناعية الرابعة في مجموعة Meinhardt وناقش التقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز الكفاءة والابتكار في القطاع.
وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء الوكالات والمؤسسات السنغافورية، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
وحضر الاجتماعات؛ مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ماجد العرقوب.
تطوير آفاق التعاونوبحث وزير الصناعة خلال لقائه رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة "EBD" بنج تشيونج بون، فرص تعزيز التعاون، وبناء الشراكات، والاستفادة من خبرات مجلس التنمية الاقتصادية، كما التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سنغافورة Enterprise Singapore لي تشوان تيك، وبحث معه تطوير آفاق التعاون، والاستفادة من خبرات مؤسسة سنغافورة في رفع مستوى القدرات، والابتكار، والتحول.
والتقى أيضا رئيس قسم الثروة الصناعية الرابعة في مجموعة Meinhardt وناقش التقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز الكفاءة والابتكار في القطاع.
الاقتصاد الرقميوبحث الخريف في اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم والتكنولوجيا والبحث "A*STAR"، تعزيز سبل التعاون مع الوكالة، التي تٌصنف بصفتها إحدى أفضل المنظمات الحكومية المبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم وتطرّق الطرفان إلى الاستفادة من خبرات A*STAR" التكنولوجية في التصنيع، حيث تمتد أنشطتها لتشمل التجارة والاتصال، والصحة البشرية والإمكانات، والحلول الحضرية والاستدامة، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، والمواد الكيميائية، والبحث والتطوير.
وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء الوكالات والمؤسسات السنغافورية، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.