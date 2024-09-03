الاقتصاد

"أبوثنين" في ديوانية كتاب الرأي‫: حققنا 80٪ من استراتيجية سوق العمل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - "أبوثنين" في ديوانية كتاب الرأي‫: حققنا 80٪ من استراتيجية سوق العمل

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية لكتاب الرأي - اليوم

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي - اليوم

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2024/09/03 20:35

الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، خلال استضافته في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمدينة الرياض، أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات سوق العمل، وعلى رأسها تحقيق 80% من استراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء عام 2020، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
 وبين "أبوثنين"، أن الاستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
جانب من اللقاء - اليوم

تعديلات نظام العمل

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل.
جانب من اللقاء - اليوم

وأشار إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.
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