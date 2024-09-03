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شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوثنين" في ديوانية كتاب الرأي: حققنا 80٪ من استراتيجية سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي - اليوم
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي - اليوم
2024/09/03 20:35
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استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، خلال استضافته في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمدينة الرياض، أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات سوق العمل، وعلى رأسها تحقيق 80% من استراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء عام 2020، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبين "أبوثنين"، أن الاستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.
وبين "أبوثنين"، أن الاستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
تعديلات نظام العملوأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.