شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات يسمح بإنشاء الشركات المالية غير المصرفية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قصرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على المستثمر المؤهل فقط تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت تعريف المستثمر المؤهل بأنه:

1- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها و/أو الاستثمار المباشر و/أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه.

2- الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية بما فيها تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.

3- شركات الأموال التى لا تقل حقوق الملكية بها عن 10 ملايين جنيه.

4- الشركات الأجنبية التى لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

5- المؤسسات المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو 2024، وبلغت 233 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 55.9 مليار جنيه، مقارنة بـ264 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 62.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 11.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 10%.

ووزعت الموافقات بين 230 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2024 مقابل 260 موافقة بقيمة 54.7 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، 2.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 3 موافقات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2023 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، و64.4% بقيمة التأسيس.