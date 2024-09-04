شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تطور المنشآت القائمة وتخطط لتدشين مصنع جديد والان مع تفاصيل الخبر

‏تشهد صناعة الألومنيوم في مصر طفرة كبيرة في ظل الحاجة الملحة للمنتج في السوق المحلي، بالإضافة إلى الطلب الكبير على الصادرات ولا يستطيع المصنع الحالي الوفاء الا ب50‎%‎ فقط من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الصادرات مما دفع المسؤولين عن فتح الباب للشراكه مع القطاع الخاص المحلي، أو العالمي لتدشين مصنع ألومنيوم جديد خلال الفترة المقبلة؛ مما يرفع الطاقة الإنتاجية لنحو 600 ألف طن سنويا، وبالتالي مضاعفة الصادرات .



وبحسب الخريطة الاستثمارية تخطط شركة مصر للالومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة، ويهدف المشروع وفق الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام بشكل رئيسى إلى تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير. .

كما يتضمن المصنع أيضا بتكلفة اضافية ،اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي

وبحسب الخريطة الاستثمارية تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية(LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور.



وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لانتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة).

كما تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو، علاوة على دراسة انشاء مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا .

ومؤخرا اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح قدره 10.25 مليار جنيه.

كما اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024- 2025) بقيمة 2.061 مليار جنيه بالتمويل الذاتي.

ونجحت مصانع مصر للألومنيوم في قيادة صادراتشركات قطاع الاعمال العام خلال أخر عامين ماليين 2022-2023 و2023-2024، بقيمة 25.33 مليار جنيه، وذلك بحسب البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

أوضحت البيانات أن مصانع مصر للالومنيوم، بقيادة المهندس محمود عجور، صدرت منتجات ب 9.914 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي في يونيو 2023 ، فيما ارتفعت الصادرات ل 15.425 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2024 ، مستغلة ارتفاع أسعار المعدن وارتفاع سعر الصرف في الوقت نفسه.

وفي إطار خفض النفقات والتوجه نحو الصناعة النظيفة

سبق ووقعت شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية اتفاقية تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.

وفقا للاتفاقية، يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، بصحراء الهو، وتتولى شركة سكاتك "مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر" تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.