شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 بعد هبوط أول أمس بحوالي 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو 67 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 75 إلي 85 جنيها وفق كل محافظة.

أسعار الفراخ البيضاء سجلت استقرار منذ بداية الأسبوع الماضى وبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلى 70 جنيها ثم انخفضت لتعود إلي الهبوط عند 67 جنيها.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 164 جنيهاً للبيض الأبيض و160 جنيها للبيض البلدى و166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلي 190 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجارى مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.