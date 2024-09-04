شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3385 جنيها مستهل تعاملات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، بحوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3385 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ أكثر من شهر.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3869 جنيها.

عيار 21 يسجل 3385 جنيها.

عيار 18 يسجل 2901 جنيها.

الجنيه الذهب 27080 جنيها.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الذهب

التوقعات الحالية في الأسواق تضع احتمال بنسبة 70% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال آخر بنسبة 30% أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي ظل عدم الوضوح الحالي استقر سعر الذهب للجلسة السابعة على التوالي في التداول بشكل عرضي محاولات الحفاظ على تداولاته فوق المستوى المحوري 2500 دولار للأونصة، على أمل الحصول على دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتجميع الزخم الكافي لاختراق قمته التاريخية الأخيرة عند 2531 دولار للأونصة.

بيانات الوظائف التي تصدر هذا الأسبوع وأهمها تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة سيعمل على التأثير على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، كونه أخر بيانات الوظائف الهامة التي تصدر قبل اجتماع الفيدرالي.

في حال ارتفعت الوظائف الجديدة في شهر أغسطس وتراجع معدل البطالة، قد نرى توقعات الأسواق بخفض الفائدة 50 نقطة أساس دفعه واحدة تتراجع بشكل كبير وهو ما قد يؤثر بالسلب على أداء الذهب.



