شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عطاء التعليمية» 0.6% في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية في النصف الأول من 2024 بنسبة 0.6%، إلى 196.4 ألف ريال، مقارنة بـ 195.2 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: الخسائر في قطاعي التدريب والتوظيف.
وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف تمويل القروض بنسبة 19% عن العام السابق والمتعلقة بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الالسن – جيل المجد).
وجاء ذلك على الرغم من تحقيق قطاع التعليم نمو في صافي الأرباح بمقدار 8% عن العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: الخسائر في قطاعي التدريب والتوظيف.
وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف تمويل القروض بنسبة 19% عن العام السابق والمتعلقة بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الالسن – جيل المجد).
وجاء ذلك على الرغم من تحقيق قطاع التعليم نمو في صافي الأرباح بمقدار 8% عن العام السابق.