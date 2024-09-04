شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عطاء التعليمية» 0.6% في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف تمويل القروض بنسبة 19% عن العام السابق والمتعلقة بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الالسن – جيل المجد).

وجاء ذلك على الرغم من تحقيق قطاع التعليم نمو في صافي الأرباح بمقدار 8% عن العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية في النصف الأول من 2024 بنسبة 0.6%، إلى 196.4 ألف ريال، مقارنة بـ 195.2 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: الخسائر في قطاعي التدريب والتوظيف.وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف تمويل القروض بنسبة 19% عن العام السابق والمتعلقة بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الالسن – جيل المجد).وجاء ذلك على الرغم من تحقيق قطاع التعليم نمو في صافي الأرباح بمقدار 8% عن العام السابق.