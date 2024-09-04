الاقتصاد

ارتفاع أرباح «عطاء التعليمية» 0.6% في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عطاء التعليمية» 0.6% في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية في النصف الأول من 2024 بنسبة 0.6%، إلى 196.4 ألف ريال، مقارنة بـ 195.2 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: الخسائر في قطاعي التدريب والتوظيف.
وتضمنت الأسباب: زيادة تكاليف تمويل القروض بنسبة 19% عن العام السابق والمتعلقة بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الالسن – جيل المجد).
وجاء ذلك على الرغم من تحقيق قطاع التعليم نمو في صافي الأرباح بمقدار 8% عن العام السابق.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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