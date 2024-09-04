شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع «سابك» لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عقدا لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة تزيد عن نسبة 20% من إيرادات الشركة للعام المالي 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 3 سبتمبر 2024.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم وتوريد منتجات خدمات شركة مايكروسوفت، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أثرا ماليا إيجابيا يبدأ من الربع الرابع 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 3 سبتمبر 2024.
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