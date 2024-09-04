شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-9-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:41 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 4-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.29جنيه للشراء. 13.32جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.39جنيه للشراء. 13.31جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.40جنيه للشراء. 13.33جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.39جنيه للشراء. 13.32جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.37جنيه للشراء. 13.32جنيه للبيع.

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