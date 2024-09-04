شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد محطات الصرف الصحي والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، محطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب بالمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطات، والتأكد من مدى كفاءتها وجاهزيتها، يرافقها مسئولو الجهاز والمحطات.

وشملت الجولة المرور على محطة رفع شرق والتي تعمل بطاقة تصميمية ٥٧٠٠٠م٣/يوم وتخدم الأحياء (١٧،١٥،١٤،١٣)، حيث تجولت بعنبر الطلمبات واطلعت على كفاءة لوحات التشغيل، ثم تفقدت مبنى المولد الكهربي، بجانب تفقد محطة رفع سوديك التي تعمل بطاقة تصميمية ١٧٠٠٠ م٣/ يوم، وتخدم الحي ١٧ سوديك، حيث تم المرور على عنبر الطلمبات وجميع أجزاء المحطة.

وفي نهاية الجولة، تم تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة للاطمئنان على سير العمل بالمحطة بجميع مراحل التنقية والمرور على عنبر الكلور والطلمبات، وكذا تفقد أعمال تطوير الزراعة والبلدورات وتنسيق الموقع بالمحطة.

ووجهت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بعمل الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لكافة عناصر المنظومة لانتظام ضخ المياه للمواطنين بصفة مستمرة وبجودة عالية وطبقاً للمواصفات القياسية، مؤكدةً استمرار الزيارات الدورية لمتابعة المحطات وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة مروة حسين، ومسئولو التشغيل والصيانة بالجهاز، اصطفاف معدات وسيارات وأفراد منظومة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أمام محطة صرف شرق المدينة بطريق النزهة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل.

وقام مسئولو التشغيل والصيانة بمراجعة كافة المعدات والتي تتكون من ( لوادر- سيارات نافوري - كباشات - حفار كاوتش – حفار كاتينة – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بِدل غطس )، كما تفقدت المهندسة مروة حسين، محطة صرف شرق المدينة بطريق النزهة، مؤكدة أهمية جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.