شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير فئات كروت شحن المحمول.. ولا زيادة فى أسعار الكروت الحالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، بأن شركات المحمول قامت بطرح فئات جديدة من كروت الشحن تلبية لاحتياجات المستخدمين مع الإبقاء على الفئات الحالية من الكروت، وأنه لا يوجد اي زيادة في اسعار الكروت الحاليه أو تخفيض الوحدات.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024 مقارنة بـ108.63 مليون بنهاية مارس 2024 و 102.90 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2023.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.