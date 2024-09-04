شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 37941 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 7208 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10311 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2997 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7372 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: تنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للمحابس، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مطاحن وسط وغرب الدلتا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 2345 سهمًا، 3535 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 4993 سهمًا، واشرت إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 70011 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وطاقة عربية عدد 2027 سهم، 239.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 255.4 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 12.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 155.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 337.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الخسائر 88.8 مليون حنيه مقارنة مع أرباح 29.3 مليون جنيه.

وحققت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الربح 519 مليون حنيه مقارنة مع أرباح 440.6 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، نقل كامل ملكية الأسهم المملوكة للشركة الوطنية للطاقة "نات إنرجي"، والشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، وشركة EKHN B.V (شركات تابعة مملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية)، في رأس مال الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا" إلى شركة تابعة أخرى شركة "كهرباء بي في" شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك بما لا يؤثر على الملكية غير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا".

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بيع 90 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في مشروعها بمدينة نيو هليوبوليس خلال الفترة السابقة بإجمالي مبيعات حوالي 482 مليون جنيه، واستلمت الشركة قيمة الدفعات المقدمة والبالغة حوالي 60 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة تنمية للاستثمار العقاري، عن تلقيها خطابًا بطلب رسوم حكومية على أحد قطع الأراضي المملوكة للشركة والكائنة بالمنطقة الصناعية بوادي حوف حلوان، والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع بقيمة 72.2 مليون جنيه تسدد على 8 أقساط سنوية متساوية.